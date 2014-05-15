ブラジルW杯メンバー発表
6月開幕のブラジルW杯に出場する日本代表メンバー23名が、5月12日14時から行われた会見でザッケローニ監督により発表された。
2014年5月31日
-
長友、W杯初戦相手に上から目線
「前線の選手はすごいけど、守備をできない」と指摘
東スポWEB
-
本田「公式球」でFK徹底修正へ
27日のキプロス戦では、W杯公式球に慣れておらず、枠を大きく外してしまった
スポニチアネックス
2014年5月23日
-
柿谷、合宿参加の高校生に驚き
柿谷曜一朗は、2人を「代表クラスのプレーをしています」と評価
SOCCER KING
-
香川、大久保に左MFを奪われる?
サプライズ招集された大久保嘉人に、左MFのポジションを奪われる可能性も囁かれる
東スポWEB
-
メキシコ監督 W杯中の性行為反対
禁止はしないが、40日間性行為なしでも死にはしないと言っておく、と語っている
Gazzetta.it.
-
米W杯メンバー 出場常連選手落選
代表歴代最多得点記録を持つ、LAギャラクシーのFWランドン・ドノバンが落選した
SOCCER KING
2014年5月22日
2014年5月20日
2014年5月19日
-
福田氏、ザックJ起用戦略を分析
豊田陽平が選外となったことから、攻撃での「高さ」を捨てたと指摘
Sportiva
-
釜本氏「ザックは温情で選んだ」
「当たり前の選出で、ザッケローニ監督は温情主義で選んだのだと思う」とコメント
NEWSポストセブン
2014年5月18日
2014年5月17日
-
ザック「迷った」発言の逆効果
2選手とも選考外について大きく落胆しているという
日刊ゲンダイDIGITAL
-
代表MF青山 忍耐続きの選手生活
05年に左膝じん帯損傷で全治8カ月、北京五輪代表からも落選した
スポニチアネックス
2014年5月16日
-
南野、代表落ちに「これが現実」
予備登録メンバーには選ばれたが、今の自分のプレーではこれが現実だと認めた
SOCCER KING
-
なぜ山口蛍は黒髪に戻したのか
9日のテレビ番組で「落ち着こうかなと」思うと、黒髪にすることを予告していた
Sports Watch
-
ザックが明かした「理想の試合」
ザックは2012年6月のヨルダン戦を理想の試合として挙げた
Sports Watch
-
ザックが企む代表「3段階熟成」
鹿児島では体力、米国ではスピードと対戦国対策、ブラジルでは総仕上げを行う方針
スポニチアネックス
-
柿谷の「8番」に大久保ツッコミ
柿谷は清武や大久保と背番号について話し、清武から「8つけたら」と言われたという
デイリースポーツ
-
サポが選ぶ W杯「期待の選手」は
サポーターが最も期待する選手として、大久保嘉人の名が挙がった
スポニチアネックス