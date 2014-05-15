ブラジルW杯メンバー発表

6月開幕のブラジルW杯に出場する日本代表メンバー23名が、5月12日14時から行われた会見でザッケローニ監督により発表された。

2014年5月31日

2014年5月23日

2014年5月22日

2014年5月20日

2014年5月19日

2014年5月18日

2014年5月17日

2014年5月16日

2014年5月15日