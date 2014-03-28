フィギュア世界選手権2014
フィギュアスケートの世界選手権が3月26日から29日までの日程で、さいたま市のさいたまスーパーアリーナにて行われる。
2014年4月14日
2014年4月2日
2014年4月1日
2014年3月31日
-
真央に世界中からオファー殺到
すでにアイスショーのオファーはロシアなど世界各地から殺到中
東スポWEB
-
真央が「集大成」の真意を明かす
「バンクーバーが終わって3年間やってもできなくてモヤモヤしていた」と浅田
スポニチアネックス
-
羽生 「日本のエース」を辞退
羽生は「エースのこだわりはない。実感もないし、興味もない」と持論を展開
スポニチアネックス
2014年3月30日
-
真央、選手権の日程間違えていた
浅田に同番組司会の宮根から「大会日程を間違えていたことは事実か」と質問
トピックニュース
-
米フィギュア選手が視聴者を魅了
女子フリーで「眠れる森の美女」に乗せて演技を披露した彼女に対し「綺麗すぎる」
Techinsight
-
真央の会心演技にネットで心配も
浅田はまだ進退について明言していないが、ネットでは心配の声も
J-CASTニュース
-
張本氏、真央の優勝に厳しい評価
張本勲氏は、五輪での不調が強い印象として残っていると明かしている
トピックニュース
-
羽生「人類初のジャンプ」完成も
更に、最高難度「4回転半ジャンプ」もあと一歩で成功のところまできているという
東スポWEB
-
プルシェンコ、真央の演技を絶賛
同氏は「我々の競技をを次のレベルに押し上げてくれたことに感謝」とつづっている
スポニチアネックス
2014年3月29日
-
村上10位「5歳くらい年取った」
小さなミスが積み重なって点数を伸ばせず、表情はさえなかったという
デイリースポーツ
-
真央V 進退は「ハーフハーフ」
浅田は「日本の会場でいい演技を見せられて幸せ」などとコメント
デイリースポーツ
-
完璧…ソチ女王が真央SPを絶賛
浅田のSPの演技に対し、ソチ五輪の金メダリスト・ソトニコワが浅田を称賛
サーチナ
-
真央が自己ベストで3度目の女王
浅田は自己新の216.69点をマーク、日本人初となる3度目の優勝
スポニチアネックス