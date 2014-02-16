田中将大メジャー初キャンプ
ヤンキースと7年契約を結び、今季からMLBに挑戦する田中将大投手が2月15日、フロリダ州タンパでキャンプ入りした。
2014年3月31日
2014年3月22日
2014年3月18日
2014年3月17日
-
マー君の振る舞いをヤ軍GMが称賛
4回1／3を3安打1失点6奪三振という結果になった
フルカウント
-
マー君6Kも反省しきり 制球課題
6奪三振のうち、4つがスプリットが決め球になり、課題はまだ残っている
スポニチアネックス
2014年3月12日
2014年3月10日
2014年3月6日
2014年3月1日
-
マー君の変化球にヤ軍エース驚嘆
田中が変化球を投げると、サバシアは驚きの表情を浮かべたという
東スポWEB
-
マー君の感情面 ヤ軍監督が危惧
指揮官が危惧するのは、マー君が気負いすぎること
フルカウント
2014年2月27日
2014年2月26日
2014年2月25日
-
ジーターがマー君に心強い助言
同球団の選手には重圧がかかるだろうが、田中は苦にしないだろうと指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
-
マークン! ジーター連呼で好連係
デレク・ジーター内野手からは「マークン！」と連呼されていた
スポニチアネックス
2014年2月23日
2014年2月22日
2014年2月19日
-
ヤ軍監督がマー君の球種に驚愕
35球を投げ、速球、スプリット、スライダー、カーブなど、6つの球種を披露
フルカウント
-
ヤ軍OBが絶賛「マー君はピカソ」
ヤ軍OB・ウェルズ氏は田中を「まるでピカソ」と独特の表現で絶賛
デイリースポーツ