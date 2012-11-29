『アップル対サムスン特許訴訟』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
カリフォルニア州の米連邦地裁にて両者の和解が7年越しに成立した
Engadget 日本版
アップルに対する特許権侵害を認め、サムスンのスマホ販売の差し止めを決定
GIGAZINE（ギガジン）
サムスンの損害賠償責任を認めた評決後も販売されていた製品に関するもの
Record China
米軍規格を準拠した抜群の頑丈さとS5と同等のスペックを兼ね備えている
両社は中国の新興メーカーに追い上げられ、スマホの販売競争は激化している
読売新聞オンライン
アップルが28日、控訴を取り下げる内容の文書を裁判所に提出したという
サーチナ
サムスンは問題のなっているものの中には、グーグルが開発したものもあると主張
ギズモード・ジャパン
発表された数字の半分に過ぎなかったという
特許5件侵害の疑いで、2011年まで遡って計算している
iPhone販売台数は微減傾向にあり、顧客が安価で大画面のスマホを求めているとされる
東京地裁で25日、原告側の請求を認めサムスンに賠償を求める権利はないと判決
12日、サムスンは米国に続き韓国内で行われた裁判でも敗訴した
対象機種は「GALAXY S」、「同 S2」、「同ネクサス」、「同タブ」など旧型の端末
特許を盾に競合他社を叩くアップルのやり方は「あまりにも大人げない」
週プレNEWS