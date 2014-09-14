遠藤聖大

石川県鳳珠郡穴水町中居出身の力士。1990年10月19日生まれ。追手風部屋所属。身長183cm、体重154kg。

2020年3月17日

2017年1月8日

2016年12月25日

2016年1月20日

2016年1月16日

2015年9月25日

2015年5月13日

2015年3月26日

2015年3月17日

2015年3月13日

2015年3月4日

2015年1月18日

2014年10月8日

2014年10月6日

2014年9月18日

2014年9月14日