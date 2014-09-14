石川県鳳珠郡穴水町中居出身の力士。1990年10月19日生まれ。追手風部屋所属。身長183cm、体重154kg。
遠藤は既婚者と一部報道があったが、理事長は結婚報告されていなかったそう
Smart FLASH
「遠藤の相撲はまだまだ学生相撲の延長に見える」と指摘した中澤潔氏
日刊ゲンダイDIGITAL
「いわゆる『貴乃花一派』への鞍替えでしょう」と、ある親方は語った
スポンサーが期待の一番に提供する懸賞は1本、6万2000円
NEWSポストセブン
古傷の左膝に加え、先場所で痛めた右足首の故障の影響で今場所は1勝5敗
読売新聞オンライン
3月に左ひざ十字靱帯を部分断裂したが、下半身を鍛えてパワー不足を解消
休場すべきであるが、「本人が出ると決めた以上は仕方ない」と追手風親方
師匠の追手風親方が25日、「前十字の手術は考えていない」と断言
スポーツ報知
17日、左膝の前十字靱帯を断裂している可能性が高くなったことがわかった
スポニチアネックス
松鳳山を突き落としで下した際に、半月板と前十字じん帯を損傷
彼女を募集中で、好きな女性のタイプは明るい人で「優香」と答えた
遠藤相手に立ち合いからこめかみに張り差し、さらに右肘を見舞った
角界内では場所中から逸ノ城の評価が高まり、遠藤は急落している
東スポWEB
トーナメントでは秋場所で旋風を巻き起こした逸ノ城が遠藤と対戦
相撲業界がプッシュしているが、遠藤の今の実力はこの程度だと関係者
チケットの売れ行きは、遠藤関の効果などで好調となっている