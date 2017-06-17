村上健志
『村上健志』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年4月13日
2024年2月21日
2023年8月18日
2022年1月30日
2020年12月29日
-
バイトで生き延びるフルポン亘健太郎 貯金3千万円超の相方に借金申し込み
一方、相方の村上健志はTVの仕事もあり、貯金が3000万円以上はあるという
デイリースポーツ
-
フルーツポンチ村上健志が貯金額を漏らす「3000万円以上あります」
亘健太郎がバイト生活を告白した一方、村上健志は収入に余裕がある様子
デイリースポーツ
2020年3月12日
2020年2月7日
2019年7月10日
2018年2月3日
-
フルポン村上健志 売れた芸能人が注意すべき「地雷」を語る
「熱烈なファンがつくことで人気の落ち目を見落としてしまう」と説明
ABEMA TIMES
-
フルポン村上健志が総スカンされた仕事 芸人なのに演技を求められ困惑
ファッション誌のデート企画について愚痴ると総スカンを食らったと告白
ABEMA TIMES
-
フルポン村上健志が取材の態度を反省「機嫌悪くてもいいと思っていた」
忙しいときに詰め込まれるため、だんだん態度が悪くなっていくという
ABEMA TIMES