『佐藤ありさ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
美人百花デジタル
「世界一受けたい授業」で過去に共演したMCの上田晋也の似顔絵を披露
デイリースポーツ
これを受け、妻の佐藤ありさも5日にInstagramを更新
オリコンニュース
「明けましておめでとうディズニー」と、ディズニーランドを満喫したと報告
スポニチアネックス
「長谷部選手がお父さんになりました！おめでとう、長谷部選手！」と祝福
SOCCER KING
妻と桐谷美玲が並んで笑顔でポーズを取る背後に長谷部が1人で立っている
「お話しすることが遅くなってしまい、大変申し訳ありません」と報告
約3時間の披露宴には、長友佑都や浦和時代に同僚だった阿部勇樹らが出席
関係者によると、サッカー界関係者や仲の良い友人らを招待するそう
スポーツ報知
モデル仲間を中心に、桐谷美玲、武井咲、大政絢といった女優陣も参加
マイナビニュース
複数のメディアが情報をつかみ、長谷部サイドに当てた直後の発表だったそう
Mr.Childrenの「Simple」の歌詞を引用し「謙虚に歩んでいきたい」と誓った
長谷部について「真摯に向き合う彼を心から尊敬しています」とコメント
関係者によると、長谷部がCM出演するスポンサーなどに報告をしているという