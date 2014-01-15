『Adobe Flash Player』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
GIGAZINE（ギガジン）
悪用されると、システムの制御権が乗っ取られる危険性があるとされる
マイナビニュース
理由は「Flash」の利用が大幅に減ってきているためだという
Engadget 日本版
悪用コンテンツを開くと、Dos攻撃や任意のコードを実行される恐れがある
利用機会は確実に減っており、2年以内には使われなくなると見られるそう
ギズモード・ジャパン
最新版では、メモリ破損やバッファオーバーフローなど23件の脆弱性を修正
ゼロデイ脆弱性「CVE-2015-5122」と「CVE-2015-5123」に対応するもの
Adobeは、緊急セキュリティパッチの配布を開始した
脆弱性を悪用されるとシステムが乗っ取られる危険性があるとのこと
ハッカーはFlashの未発見のバグを利用し、ユーザーのシステムを攻撃する
マイナビ学生の窓口
更新プログラムのリリースまで、Flash Playerの無効が推奨されている
旧バージョンに脆弱性があり、Flash Playerが不正終了させられる可能性も