『格差婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
ママスタ☆セレクト
結婚した当初は青木の知名度が低く、格差婚と報じられたと女性誌記者
文春オンライン
高峰さんの年収は約5000万円に対し、夫の松山善三さんは無収入だったそう
女子SPA！
このまま2人が結婚すると、格差婚という声が出てくるかもしれないと民放P
デイリー新潮
著者は「家族」のコスパの悪さなどを挙げつつ、別の角度から考察
現代ビジネス
富裕層と貧困層の出会いの機会は少なくなく、教養にもさほど違いはないため
書籍「日本の死角」の著者は、格差婚が少ないことも要因では、としている
「大企業とかに就職したら、必然的に格差婚になる」と悩む女子大生
キャリコネニュース
妻の収入や社会的立場が高い「格差婚」で、夫の不倫率が高くなるという
プレジデントオンライン
義父母は披露宴費用の8割を出すからと、自らの希望ばかり強引に通したそう
ウレぴあ総研
かつては「掃き溜めみたいなところで生活していた」と番組で語っていた東出
女性自身
東京カレンダー
欲が薄い草食系であったり、マイノリティな性格や趣味が共通しているよう
日刊SPA!
自身は女優などで活躍していたが、浜田は東京進出直後で浪費傾向だったそう
デイリースポーツ
福原愛の年収が、江宏傑の25倍であるなどとメデイアは取り上げていた
Record China