「多摩川格差」という言葉が話題になりました。東京都と神奈川県の間には多摩川があり、そこには子育て支援などの「格差」の実態があるのではないか、というものです。これは地域にまつわる格差のひとつですが、家族を持ち、子どもを育てていくとさまざまな格差に出くわしてしまうことがあるのではないでしょうか。今回は、その格差の間で揺れる女性たちのお話です。エピソード1：＜義母の嫁差別＞義兄嫁はお嬢さんなら、弟嫁は奴