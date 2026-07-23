7月21日、“あるモデル”がInstagramに投稿した1枚の写真が注目を集めている。

投稿したのは、かつてバラエティ番組や女性ファッション誌で活躍し、“9頭身モデル”として人気を博した女性。近年はテレビで見かける機会が減った一方で、実業家としても活動の幅を広げている人物だ。

その女性とはモデルで実業家のマギー（34）。この日の投稿では、《モエ・エ・シャンドンの氷を浮かべて楽しむ『モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル』》とつづり、同ブランドの夏向け商品をPR。《ファレル・ウィリアムスとの限定ボトルが届きました》と報告し、《爽やかなホワイトカラーが暑い夏にもぴったり！》と紹介した。

サングラス姿でグラスを片手にくつろぐ様子や、芝生に寝転ぶショットなどを公開したマギー。白のミニ丈ワンピースから淡いパープルの水着をのぞかせた大胆な装いは、思わず目のやり場に困ってしまうほどで、すらりと伸びた美脚がひときわ目を引いていた。

マギーは近年、Instagramでこうした露出度の高いファッションをたびたび披露。7月14日には背中が大きく開いたワンピース姿や水着ショットを公開したほか、6月7日にはビキニ姿でプールのフロートに寝そべる写真、同月3日には腰近くまで大きく開いたバックスタイルのワンピース姿を投稿するなど、抜群のスタイルを惜しみなく披露している。

2024年には世界的写真家レスリー・キー氏撮影による写真集『SUPER MAGGY』を発売。Instagramでは上半身を大きな羽根だけで隠した“ほぼ裸”のオフショットも公開し、《露出狂みたいになっとる》など驚きの声が寄せられていた。

一方で、マギーには現在も拭い切れない“過去のイメージ”がある。

「マギーさんは2017年、『FRIDAY』でロックバンド・Hi-STANDARDのギタリスト・横山健さん（56）との不倫疑惑が報じられました。さらに、その前年にはORANGE RANGEのYAMATOさん（42）との交際が『NEWSポストセブン』で報じられていたことから、“二股疑惑”も取り沙汰されました。その後、『ヒルナンデス！』の曜日レギュラーを降板し、MCを務めていた『バズリズム』（ともに日本テレビ系）も卒業しています」（芸能ライター）

2020年には個人事務所を設立して独立。近年はテレビ出演を控える一方で、モデル活動に加え、コスメブランド「LAPERICUM」を立ち上げるなど実業家としても活動の幅を広げている。

2024年には『ダマってられない女たち』（ABEMA）で約8年ぶりに密着取材を受け、ブランド経営や自動車関連イベントなど、多方面で活躍する姿が紹介された。また、昨年7月にはInstagramのストーリーズで、《自分らしさや自分がしたいということを日々追求する人生にシフトした》と心境を明かしていた。

「現在はモデルや実業家として新たなキャリアを築いていますが、不倫・二股疑惑報道のインパクトは大きく、当事者がそろってノーコメントを貫いたこともあって、いまなおSNSでは当時の報道を持ち出す声が見受けられます。華麗な転身を遂げた現在も、そのイメージを完全に払拭するには至っていないようです」（前出・芸能ライター）