「MVPは大谷翔平で決まり」ではなくなった？ 左膝痛で投手復帰は白紙…“ライバルの猛追”で情勢に変化
ドジャースの大谷翔平は日本時間21日のフィリーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、1敬遠を含む4打数無安打に終わった。これでオールスター後は17打数3安打、打率.176。長打も二塁打1本にとどまり、まだ本来の打撃を取り戻せていない。
加えて、大谷は左膝の痛みを抱えており、当面は投手としての登板を見合わせることになった。次回登板は白紙で、いつマウンドへ戻れるかは見えていない。
今季中にもう投げないと決まったわけではない。ただ、今後しばらく投球回を積み上げられない可能性が高まり、サイ・ヤング賞争いからは大きく後退したとみていいだろう。
◆大谷の登板見合わせがMVP争いにも影響？
そして、投手としての空白期間は、ナ・リーグMVP争いにも影響を与える可能性がある。
大谷が依然としてMVPの最有力候補の一人であることに変わりはない。今季は開幕から投打で活躍し、特に6月上旬まで防御率0点台を維持していた投球は圧巻だった。
一方で、MVP争いは「大谷で決まり」と言い切れるほど一方的な状況なのか。現地の反応を見る限り、必ずしもそうではない。
米野球メディア「Talkin’ Baseball」はXで、「大谷が投手として登板を見合わせる中、それでも今季のナ・リーグMVPを獲得すると思うか」とアンケートを実施した。「Yes」は64％。大谷支持が多数を占めた一方、4割近くは別の結末を想像していることになる。
◆攻守走で価値を積み上げるPCAもMVP候補に
その大きな理由の一つが、カブスのピート・クロウ＝アームストロング（以下PCA）の存在だ。
日本時間20日時点のFanGraphsによるfWARでは、両リーグトップの大谷が6.1、同2位のPCAが5.9。その差は、わずか0.2しかなかった。
WARは、控えレベルの代替選手と比べ、その選手がチームの勝利をどれだけ増やしたかを総合的に示す指標である。万能ではないものの、近年はMVP候補の貢献度を比較する際、有力な判断材料の一つとして頻繁に用いられている。
大谷の6.1は、打者3.1と投手3.0の合算だった。対するPCAは、野手としてだけで5.9を積み上げている。
大谷の登板見合わせが続けば、争いの構図は「二刀流の大谷対PCA」から、「指名打者として打つ大谷」と「攻守走で価値を積み上げるPCA」の競争へ変わっていく可能性がある。
PCAは6月に打棒を爆発させ、一気にWARを積み上げた。7月以降は打撃の状態をやや落としているものの、走塁と中堅守備で高い評価を受け、特に守備指標ではMLB全体の上位に入っている。
◆大谷が投げないなら…PCAに受賞の可能性も
一方、大谷は打てなければ、その日の上積みが限られる。バットが湿っても、守備や走塁でチームの勝利に貢献できるPCAとは立場が異なる。
現地ファンからは「今後投げなくても、これまで投手として残した成績が無効になるわけではない」と、大谷を支持する声もあった。前半戦に投打で積み上げた価値が評価されるのは当然だろう。
ただし、「大谷が完全にDHのマイナス補正を背負うなら、PCAがトップに立つ」「大谷が投げないなら、PCAにも受賞を主張できる道がある」との見方が出ているのも事実だ。
大谷の知名度や、二刀流が球界に与えてきた衝撃は圧倒的である。だが、WARが僅差である以上、PCAの追撃を人気や物語だけで片付けるべきではない。
◆今後の焦点となるのは「投手・大谷」の復帰時期か
今後の焦点は、大谷の登板見合わせがどこまで長引くかだ。早期に復帰できれば、再び投打の両面から価値を積み上げられる。
一方、復帰が9月以降へずれ込む、あるいはポストシーズンを優先してレギュラーシーズンの登板を控えるようなら、打者としてPCAを上回るだけの成績が求められる。
加えて、大谷は左膝の痛みを抱えており、当面は投手としての登板を見合わせることになった。次回登板は白紙で、いつマウンドへ戻れるかは見えていない。
今季中にもう投げないと決まったわけではない。ただ、今後しばらく投球回を積み上げられない可能性が高まり、サイ・ヤング賞争いからは大きく後退したとみていいだろう。
そして、投手としての空白期間は、ナ・リーグMVP争いにも影響を与える可能性がある。
大谷が依然としてMVPの最有力候補の一人であることに変わりはない。今季は開幕から投打で活躍し、特に6月上旬まで防御率0点台を維持していた投球は圧巻だった。
一方で、MVP争いは「大谷で決まり」と言い切れるほど一方的な状況なのか。現地の反応を見る限り、必ずしもそうではない。
米野球メディア「Talkin’ Baseball」はXで、「大谷が投手として登板を見合わせる中、それでも今季のナ・リーグMVPを獲得すると思うか」とアンケートを実施した。「Yes」は64％。大谷支持が多数を占めた一方、4割近くは別の結末を想像していることになる。
◆攻守走で価値を積み上げるPCAもMVP候補に
その大きな理由の一つが、カブスのピート・クロウ＝アームストロング（以下PCA）の存在だ。
日本時間20日時点のFanGraphsによるfWARでは、両リーグトップの大谷が6.1、同2位のPCAが5.9。その差は、わずか0.2しかなかった。
WARは、控えレベルの代替選手と比べ、その選手がチームの勝利をどれだけ増やしたかを総合的に示す指標である。万能ではないものの、近年はMVP候補の貢献度を比較する際、有力な判断材料の一つとして頻繁に用いられている。
大谷の6.1は、打者3.1と投手3.0の合算だった。対するPCAは、野手としてだけで5.9を積み上げている。
大谷の登板見合わせが続けば、争いの構図は「二刀流の大谷対PCA」から、「指名打者として打つ大谷」と「攻守走で価値を積み上げるPCA」の競争へ変わっていく可能性がある。
PCAは6月に打棒を爆発させ、一気にWARを積み上げた。7月以降は打撃の状態をやや落としているものの、走塁と中堅守備で高い評価を受け、特に守備指標ではMLB全体の上位に入っている。
◆大谷が投げないなら…PCAに受賞の可能性も
一方、大谷は打てなければ、その日の上積みが限られる。バットが湿っても、守備や走塁でチームの勝利に貢献できるPCAとは立場が異なる。
現地ファンからは「今後投げなくても、これまで投手として残した成績が無効になるわけではない」と、大谷を支持する声もあった。前半戦に投打で積み上げた価値が評価されるのは当然だろう。
ただし、「大谷が完全にDHのマイナス補正を背負うなら、PCAがトップに立つ」「大谷が投げないなら、PCAにも受賞を主張できる道がある」との見方が出ているのも事実だ。
大谷の知名度や、二刀流が球界に与えてきた衝撃は圧倒的である。だが、WARが僅差である以上、PCAの追撃を人気や物語だけで片付けるべきではない。
◆今後の焦点となるのは「投手・大谷」の復帰時期か
今後の焦点は、大谷の登板見合わせがどこまで長引くかだ。早期に復帰できれば、再び投打の両面から価値を積み上げられる。
一方、復帰が9月以降へずれ込む、あるいはポストシーズンを優先してレギュラーシーズンの登板を控えるようなら、打者としてPCAを上回るだけの成績が求められる。