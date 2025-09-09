女性ならともかく、男性の自撮りほどコメントに困るものはないでしょう。なぜか自分にしつこく送りつけてくる男性がいたら、どのようにかわすのが無難なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたスゴレン独自の調査を参考に「LINEで自撮りを送ってくるナルシスト男への適当な返信」をご紹介します。【１】今日の俺だよ、というコメントに「SNSにアップしなよ」「暗に私は興味ないからと言っているのに、『そう