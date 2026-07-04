「別の嫌いな芸能人も挙げていた」関係者が明かす『あのちゃんねる』打ち切りの裏で“起きていたこと”

収録では「30代女優」の名前が出ていた

「深夜番組だったころから数えて足かけ７年……あのさんの言う通り〈不本意な状況が続いた〉〈抵抗しても、変わらず進んでいく〉という状況だったら、こんなに長く続いていないと思います。″番組スタッフに無理矢理やらされた″と言わんばかりの説明に、やるせない思いでいっぱいです」

冠番組のＭＣが〈もう続けたくないので番組を降ります〉とＳＮＳで宣言。前代未聞の形で『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が打ち切りになったのは記憶に新しい。あの（年齢非公開）は５月23日にＳＮＳで降板を決意した経緯を説明（2枚目写真）。テレ朝も同日、公式ＨＰで「この度の責任はすべて番組制作側にある」と謝罪し、『あのちゃんねる』の終了と配信停止を発表した。番組は６月15日の放送をもって最終回となったのだが--番組制作に関わっていたテレビ朝日関係者のＡ氏は冒頭のように嘆くのだった。

降板の引き金を引いたのが5月18日に放送された″嫌いな芸能人の名前を言いながらサッカーのシュートをする″という企画だったことは周知の通り。あのによれば企画内容は直前まで伏せられており、「嫌いな芸能人」の名前にピー音を被せてほしいという要望も制作側が拒否。不信感が募ったことが降板理由だったが、Ａ氏は「あのさんは台本に目を通していたはずです」と首を傾げた。

「収録前にあのさんの事務所に台本を送り、添削してもらっているんです。質問内容にもＯＫをもらっていました。ＭＣが台本を読まないなんて考えられないですし、もし本人に内容が伝わっていないのだとしたら、それは私たちではなく、あのさんの所属事務所の問題です」

Ａ氏が本誌に示した『あのちゃんねる』の台本の「お題一覧」なる欄には「ベッキーの次に嫌いな芸能人は？」「コイツ許せないと思った芸人または芸能人は？」とのセリフが書かれていた。

理由は他にもあるという。というのも、収録の際、あのは嫌いな芸能人として、女優『Ｘ』の名前も挙げていたというのだ。「Ｘについては、通常のフローに沿って事務所からＮＧが出されていた」とＡ氏は言う。

「現在30代のＸは、いわゆる陽キャ。ストレートに物を言う人で、確かに好き嫌いが分かれるタイプではあります。ただ、鈴木紗理奈さん（48）については具体的な嫌いになった理由があったのですが、Ｘに関しては“なんとなく嫌”という程度だった。それでＮＧになったんです」

Ａ氏の証言は事実なのか。あのの所属事務所である株式会社トイズファクトリーは本誌取材に、

「番組制作に関連する企画および演出等については、弊社からはお答えしかねます」

と回答し、テレビ朝日は、

「番組の制作過程は従来お答えしていません。（中略）鈴木様、あの様をはじめ、関係者の皆さまに多大なるご迷惑をおかけしたことを改めて深くお詫び申し上げます」

と言うのみだった。

7月3日発売の『FRIDAY7月17・24日合併号』と有料版『FRIDAY GOLD』では、制作サイドが自主規制音を入れなかった決定的な理由と、あのと鈴木紗理奈の間に起きていた「共演時のトラブル」などについて詳報している。

『FRIDAY』2026年7月17・24日合併号より