6月29日、元タレントの坂口杏里が、ライブ配信サービス「ふわっち」でライブ配信をおこなった。そこには、自称体重98kgとなった坂口が、コーヒーで薬を流し込みながら、呂律が回らない様子で「お金、稼がせてください」と懇願する様子が映し出されていた。

「配信は『坂口杏里、強くなる』と題しておこなわれていましたが、常連投稿者の名前を何度も呼んで投げ銭をせびったり、TikTokよりふわっちのほうが稼げるなどとつぶやいたりと、あまり中身のあるようなものではありませんでした。

坂口さんは2026年3月17日、東京・八王子のコンビニで300円のサンドイッチを万引きし、窃盗の疑いで現行犯逮捕されましたが、その後、送検されずに釈放されました。ファンの男性が身元引受人になるものの、そこもすぐに出てしまい、転々としていたようです。現在は福岡県に移住し『私が噂の四季』という名称で活動している女性ライバーの元にいるようです。

配信界隈では『坂口杏里』というコンテンツを利用して稼ごうとする配信者が囲い込みをおこなっているとも指摘されており、坂口さんは複数の配信者とコラボ配信を繰り返しています」（芸能担当記者）

自身のInstagramのストーリーズでは6月19日に《身長167cm、体重94kg》と自己申告。27日には約98kgまで増加していることも報告しており、体型もかなり変化していることが分かる。

「知名度のある坂口さんをめぐって、配信界隈で争奪戦がおこなわれているらしく、坂口さんを確保して稼がせるというゲームのような配信が連日のように更新されています。坂口さん自身は6月29日、長文でInstagramのストーリーズを更新し《信じてた人に裏切られて 誰かを信じることが怖くて いつからか我慢ばっかの毎日》と嘆きつつも《今回の旅でわかった 人に甘える事ができる強さも必要 助けてって言う強さも必要 みんながいたから配信も頑張れてます》と、配信者としての決意を表明していました。ただ、実際の配信では、ほとんど何を言ってるか分からない状態ではありましたが……」（同前）

Xでは《どうしたの、大きくなってる》と、坂口を心配する声も。芸能ジャーナリストはこう指摘する。

「これまでさんざん“お騒がせ”をしてきましたから、地上波テレビ出演などに戻るのは難しいでしょう。その意味でも、個人でのネット配信は、彼女にとって残された活路といえるでしょう。とはいえ、劇的な体重増加は、身体に大きく負担をかけるため、心配が集まっているのです」

健康に活動を続けられるといいのだが――。