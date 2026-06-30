田中みな実との結婚と第1子妊娠を電撃発表した亀梨和也。祝福の声が広がる一方、Xでは熱烈なファンから、ある “疑惑” に対する怒りの声があがっている。

「亀梨さんは7月16日から全国ツアー『KAZUYA KAMENASHI LIVE TOUR 2026 -FROM HERE-』を開催予定です。多くのファンがすでにチケットの申し込みや支払いを済ませていたタイミングでの発表でした。

そのため、一部ファンの間では、『チケット販売がある程度進むまで結婚と妊娠の発表を控えていたのではないか』という “結婚隠し” の憶測まで飛び出しているのです」（芸能記者）

チケットは3月に、ファンクラブとアプリ有料会員の両方に加入している会員を対象に最速先行販売を開始。その後、4月はファンクラブ会員、5月はアプリ有料会員へと受付対象を広げ、6月27日には一般販売もスタートした。

ファンクラブ向け先行から一般販売まで受付が広がるなか、そのわずか2日後の “授かり婚” 発表。Xでは、

《亀のソロコン申込始まってる時点で、妊娠してたよね？なんで黙ってソロコンの申込させたの？アルバム買わせたの？普通に返金してほしい》

《申込支払い終わった後にこれは無いわ。お金返して欲しい》

《子ども安定期入ってるだろうからもっと早く言えたよね？》

など、9年ぶりのソロツアーは思わぬ火種を抱えることになった。

「今回のツアーは、7月8日発売の1stアルバム『WAVE』を引っ提げた、まさにソロ活動の集大成。通常席のチケット価格は1万2500円（税込）、またツアー最終日の東京ガーデンシアター公演のプレミアムシートは2万2300円（税込）と決して安い値段ではありません。

9年ぶりにソロの亀梨さんに会えると、3月から先行でチケットを確保していたファンほど、裏切られたと感じているようです」（芸能プロ関係者）

今回の反発が大きくなった背景には、相手が田中みな実だったこともあるようだ。

「2人の交際は以前から報じられていましたが、田中さんは同性からの支持が厚い一方、あざといキャラクターなどから好き嫌いがわかれる存在です。

祝福するファンもいる一方、もともと複雑な感情を抱いていた一部ファンにとっては、結婚と妊娠の同時発表に加え、『チケット購入後の発表だった』という不満も重なり、不信が一気に膨らんだのでしょう」（同前）

もっとも、ライブが予定どおり開催される以上、結婚や妊娠の発表を理由にチケット代が払い戻されるケースは考えにくい。推しの幸せを願うファンにとって、複雑な感情を抱いてしまうタイミングでの発表になってしまったようだ。