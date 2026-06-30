6月29日、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）と、元KAT-TUNの亀梨和也（40）が結婚と第1子妊娠を発表した。

亀梨はファンクラブサイトで、《この度、私たち亀梨和也と田中みな実は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます。また、新しい命を授かっておりますことも、併せてご報告いたします》と、田中との連名の署名で報告。その後、双方の公式サイトでも結婚と妊娠を発表した。

「2人の交際を最初に報じたのは、’24年元日のスポーツ紙。’23年の美容誌での対談をきっかけに親交を深め、交際に発展したとされています。当時、双方の所属事務所は交際を否定せず、その後はドラマ『Destiny』（テレビ朝日系）での共演も大きな話題になりました。

さらに、亀梨さんは昨年3月末にKAT-TUNの活動終了と所属事務所からの独立という節目を迎えたことから、”結婚間近”との報道も相次ぎました。しかし、その後もツーショットなど決定的な続報はなく、昨年10月には『女性セブン』が2人の破局を報道。

一時、交際は”ドラマの宣伝だったのでは”という憶測まで飛び交いましたが、今回の結婚発表で、水面下で愛を育んでいたことが明らかとなりました」（芸能リポーター）

交際報道から約2年半、ツーショットなどが目撃されなかった一方で、たびたび“匂わせ“とも取れるような行動が注目を集めてきた。

「昨年1月に放送されたテレビ番組で、田中さんが共演したK-POPアイドルに韓国語の『チンチャ（本当に？）』と何度も問いかける場面がありました。共演の指原莉乃さん（33）にも普段からそのフレーズをよく使うと暴露されていましたが、これは亀梨さんの口癖として知られていたため、『口癖が移ったのでは』とファンの間で注目されました。

また、同年2月、亀梨さんが米メジャーリーグの取材のために訪れたアメリカで、誕生日のインスタライブを配信していたのですが、亀梨さんが背後の寝室の扉をあけた際に、鏡台においてあるピンク色の星のカービィのぬいぐるみが一瞬だけ映り込みました。

ところが、そのライブ配信の翌々日に発売された雑誌で、田中さんがそれとそっくりのカービィ人形をUFOキャッチャーで獲得して喜ぶ姿が掲載されたため、カービィのぬいぐるみは田中さんからのプレゼントで、亀梨さんがわざわざ海外出張に連れて行ったのではないかと、当時話題になりました」（前出・芸能リポーター）

”破局説”や”番宣説”まで流れた2人だったが、振り返れば数々の“匂わせ“もゴールインへと続く伏線だったのかもしれない。