ウィンブルドン 大会期間：2026年6月29日～2026年7月12日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[エレナ オスタペンコ] 2 - 1 [ハリオット ダート] 試合の詳細データはこちら≫ ウィンブルドン第1日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス1回戦で、エレナ オスタペンコとハリオット ダートが対戦した。 第1セットはエレナ オスタペンコが6-3で先取。第2セットはハリオット ダ&