ウィンブルドン 大会期間：2026年6月29日～2026年7月12日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ワン シンユー] 2 - 1 [エリザベッタ コッチャレット] 試合の詳細データはこちら≫ ウィンブルドン第1日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス1回戦で、ワン シンユーとエリザベッタ コッチャレットが対戦した。 第1セットはワン シンユーが6-3で先取。第2セットはエリザ