ウィンブルドン 大会期間：2026年6月29日～2026年7月12日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[アン リー] 1 - 2 [ジェイネプ ソンメズ] 試合の詳細データはこちら≫ ウィンブルドン第1日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス1回戦で、第28シードのアン リーとジェイネプ ソンメズが対戦した。 第1セットはジェイネプ ソンメズが7-5で先取。第2セットはアン リ}