ウィンブルドン 大会期間：2026年6月29日～2026年7月13日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ラファエル ホダル] 3 - 0 [フェリックス ギル] 試合の詳細データはこちら≫ ウィンブルドン第1日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス1回戦で、第23シードのラファエル ホダルとフェリックス ギルが対戦した。 第1セットはラファエル ホダルが6-3で先取。第2セットもラファエル ホ