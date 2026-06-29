ウィンブルドン 大会期間：2026年6月29日～2026年7月13日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[デニス シャポバロフ] 0 - 2 [パブロ カレノブスタ] 試合の詳細データはこちら≫ ウィンブルドン第1日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス1回戦で、デニス シャポバロフとパブロ カレノブスタが対戦した。 試合はデニス シャポバロフの途中棄権により、パブロ カレノブスタが勝利した。