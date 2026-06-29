ウィンブルドン 大会期間：2026年6月29日～2026年7月13日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[リュカ バン アシェ] 0 - 1 [マートン フチョビッチ] 試合の詳細データはこちら≫ ウィンブルドン第1日がイギリス ロンドンで行われ、男子シングルス1回戦で、リュカ バン アシェとマートン フチョビッチが対戦した。 試合はリュカ バン アシェの途中棄権により、マートン フチ