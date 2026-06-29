週明け２９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前営業日比４６．６４ポイント（１．１６％）高の４０７３．９０ポイントと反発している。中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。中央銀行の中国人民銀行は２９日、翌日物リバースレポを通じたオペ取引で３０００億人民元を市場に供給した。金利は公表されなかったが、事情に詳しい関係者によると１．２５％に設定されたもようで市場予想を下回っている。