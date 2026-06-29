6月28日に放送された『テレ東音楽祭2026夏』（テレビ東京系）が “神番組” だと話題になっている。毎回、他局とは異なる独自の “攻めた路線” で注目を集める『テレ東音楽祭』だが、今回は特にその攻め方が際立っていた。「もっとも注目されたのは、長渕剛さんでしょう。テレ東初出演で、『とんぼ』など3曲を熱唱しました。しかし、それ以上に話題となったのが、『伝説のドラマ超名曲メドレー』のコーナーです。昭和から平成