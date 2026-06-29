6月28日に放送された『テレ東音楽祭2026夏』（テレビ東京系）が “神番組” だと話題になっている。

毎回、他局とは異なる独自の “攻めた路線” で注目を集める『テレ東音楽祭』だが、今回は特にその攻め方が際立っていた。

「もっとも注目されたのは、長渕剛さんでしょう。テレ東初出演で、『とんぼ』など3曲を熱唱しました。しかし、それ以上に話題となったのが、『伝説のドラマ超名曲メドレー』のコーナーです。昭和から平成にかけて放送された名作ドラマの主題歌をメドレー形式で紹介しましたが、意外な人物が次々と登場し、驚きました」（芸能記者）

ドラマ『HOTEL』（TBS系）の挿入歌「LET THE RIVER RUN」を歌ったのは、主演の高嶋政伸。『東京ラブストーリー』（フジテレビ系）の「ラブ・ストーリーは突然に」（フジテレビ系）は千堂あきほが、『ひとつ屋根の下』（フジテレビ系）の「サボテンの花」はいしだ壱成が歌った。

そして、コーナーのクライマックスに登場したのは赤井英和だった。赤井が歌ったのは、1993年のドラマ『高校教師』（TBS系）の主題歌「ぼくたちの失敗」。赤井は主役の同僚の教師として出演しており、いかにも体育教師という姿で登場。繊細な曲を、思い入れたっぷりに歌い上げた。

するとXには

《赤井英和がぼくたちの失敗歌ってる！テレ東音楽祭おもしろすぎ！カオス！》

などの声が多数あがり、「赤井英和」「ぼくたちの失敗」がトレンド入りする事態となった。この舞台裏については、赤井の妻、佳子さんがXで明かしている。

出演のオファーに、赤井のマネージャーでもある佳子さんは「曲のイメージからあまりにも遠いのでは」と辞退したが、曲を歌った森田童子はすでに他界、ドラマ主演の真田広之は海外におり、桜井幸子は芸能界を引退。

そうこうしているうちに赤井本人が「え？ 高校教師の歌？ わし、歌うで！」とオファーを受けたものの、赤井は歌を覚えておらず、そこから猛練習が始まったという。そして、オンエア直前には

《私「何回もお断りしたんだよ。森田童子さんとかずくんは、あまりにも遠すぎるからって」赤井「遠すぎる？何が」私「何がって、すべてが」赤井「そーなん？」私「いや、逆に良かったかも」赤井「ほんま？ありがとう」》（佳子さんのXより）

という夫婦の会話を紹介している。赤井の歌については、おもしろがる声が多いなか、

《赤井さんの「ぼくたちの失敗」に最初はなんでやねん！て思ったけど聴いたら意外と渋くて良かった。もっと聴きたかった》

と評価する意見もある。

「ドラマ主題歌のコーナーは『これぞテレ東音楽祭！』と言いたくなる、すごい構成でした。出演者といい演出といい、他局では作れないでしょう。

令和のアーティストも出演しましたが、全体のメインは昭和から平成前期にかけてのヒット曲でした。他局でも音楽番組が増える時期ですが、30代以上の視聴者にはもっとも刺さる番組になったはずです」（同前）

番組では出演者の「伝説」がテロップで紹介されたが、赤井の伝説は

《赤井英和は一度に焼き芋を100個買ったことがある》

だった。なんでやねん！？