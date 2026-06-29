Ｌｉｎｋ－Ｕグループはストップ高の水準となる前営業日比１００円高の７６４円でカイ気配となっている。経済産業省は前週末２６日、日本発コンテンツの海外展開を促進する「ＩＰ３６０」（２０２５年度補正コンテンツ産業成長投資支援事業費補助金）の「流通プラットフォーム拡大支援」における採択結果を発表した。リンクユーＧ子会社がスクウェア・エニックス・ホールディングスと共同で運営・