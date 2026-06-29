リンクユーＧはＳ高カイ気配、運営参画の海外向け漫画アプリが経産省ＩＰ３６０に採択◇

Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446.T>はストップ高の水準となる前営業日比１００円高の７６４円でカイ気配となっている。経済産業省は前週末２６日、日本発コンテンツの海外展開を促進する「ＩＰ３６０」（２０２５年度補正コンテンツ産業成長投資支援事業費補助金）の「流通プラットフォーム拡大支援」における採択結果を発表した。リンクユーＧ子会社がスクウェア・エニックス・ホールディングス<9684.T>と共同で運営・展開する海外向け漫画アプリ「Ｍａｎｇａ ＵＰ！」、子会社が運営に参画する集英社（東京都千代田区）提供の海外向け漫画雑誌アプリ・ウェブサービス「ＭＡＮＧＡ Ｐｌｕｓ ｂｙ ＳＨＵＥＩＳＨＡ」を採択しており、これらを好感した買いが集まっている。今回の補助金に関する取り組みは２７年７月期及び２８年７月期に実施する。



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出所：MINKABU PRESS