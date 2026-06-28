今年4月15日に92歳の誕生日を迎えたジャーナリストの田原総一朗氏。’87年に放送が開始された討論番組『朝まで生テレビ！』（BS朝日）を中心に、いまも現役バリバリで活動する田原氏だが、最近公開された近影には、体調を心配する声も相次いでいる。

発端は、6月24日、立憲民主党・福山哲郎参院議員（64）がXに投稿した内容だ。投稿の2日前、今年3月に亡くなった大塚耕平元参院議員（享年66歳）のお別れ会が都内で行われ、参列した福山氏は投稿で《一昨日、故大塚耕平・元参議院議員のお別れ会に参列させていただきました。やはり信じられない。早すぎます。心からご冥福をお祈りします》とコメント。続けて、会場で遭遇した田原氏の様子について、こう綴ったのだ。

《その会場出口で車イスの田原総一朗さんと出会い、久々に会話を交わしました。にこやかさは変わらず、お元気なご様子で少し安心しました》

併せて公開されたのは、スーツ姿で車椅子に座った田原氏と、同じ目線の高さまでかがんだ福山氏の2ショット。田原氏の顔からは笑みがこぼれるが、右手首には包帯が巻かれており、左手首にも白いタグのようなものが巻かれているのが確認できる。

昨年12月に自身のYouTubeチャンネルに公開した動画で、夏に入院していたことを報告した田原氏。それでも、「入院した時に医者が調べてくれて、どこも悪くなかった。だから、やっぱり夏バテじゃないか」とはにかみ、自分の足で自宅内を歩き回りながら、おなじみの“朝食ルーティーン”を披露していた。

以降、田原氏の体調をめぐる後ろ向きな話は聞こえてこず、車いすに座った姿が公開されたこともなかったためか、Xでは福山氏が公開した写真に対して、以下のような驚きの声が寄せられた。

《田原総一郎さん車椅子なのか…。そしてお痩せになったな…》

《田原御大だいぶ頬がこけてる気がする。お元気そうなら良いけど》

《さすがに田原総一郎も車椅子になったか。普通に考えて、同年代の人よりは元気なんだけどね》

《田原総一朗さん車椅子なのか。朝まで生テレビの生放送をやれる体力があるかどうかが心配ではある》

やはり、田原氏の代名詞でもある『朝生』の今後を心配する声も少なくないようだが、今年に入ってから、すでに番組には“異変”が起きていた。

「3月29日に放送された『朝生』では、緊迫するイラン情勢が議題に。いつもであれば歯に衣着せぬコメントで積極的にスタジオを盛り立てる田原さんですが、この日はほとんど言葉を発することがありませんでした。テレ朝報道局コメンテーター室長の藤川みな代さんが代わりに場を仕切り、司会席に座った田原さんの姿が映らない場面も多々ありました。SNSでは《何も喋らないけど大丈夫！？》《田原さんテレビ画面にも映らない》など違和感を感じた視聴者の声が相次いでいました」（WEBメディア記者）

ただ、4月2日配信の「Smart FLASH」によると、番組での様子について、田原氏の事務所は取材に《体調に問題はありません。医師からも『悪いところはない』と言われており、現在も元気です。年相応の面はありますが、そのリアルこそテレビのおもしろさです。戦争を知る世代の責任としてこれからも精いっぱい、がんばり抜きます》と回答したという。

時代を追いかけ続けてきた田原氏には、ジャーナリストとしてやるべき仕事がまだまだ残されている。体に無理のない範囲で、今後もテレビを盛り上げてほしい。