27日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏と片岡篤史が、同日の広島戦の2回にスクイズ失敗した阪神の攻撃について言及した。阪神は0−0の2回先制し、なお一死二、三塁で投手・村上頌樹が2ボール2ストライクからバントを試みるも空振り三振。三塁走者・木浪聖也が戻れず、追加点を奪うことができなかった。齊藤明雄氏は「2ボール2ストライクからバッテリーがあまり考えないスクイズをや