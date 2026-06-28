開催：2026.6.28 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 4 - 1 [ヤンキース] MLBの試合が28日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとヤンキースが対戦した。 Rソックスの先発投手はウィリアム・ベネット、対するヤンキースの先発投手はゲリット・コールで試合は開始した。 1回裏、1番 吉田正尚 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 1-0