開催：2026.6.28

会場：フェンウェイ・パーク

結果：[Rソックス] 4 - 1 [ヤンキース]

MLBの試合が28日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとヤンキースが対戦した。

Rソックスの先発投手はウィリアム・ベネット、対するヤンキースの先発投手はゲリット・コールで試合は開始した。

1回裏、1番 吉田正尚 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 1-0 NYY

2回裏、7番 アンソニー・シーグラー 5球目を打ってレフトスタンドへのホームランでRソックス得点 BOS 2-0 NYY

3回裏、4番 ウィルソン・コントレラス 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 BOS 4-0 NYY

5回表、7番 マックスウェル・スチュエマン 初球を打ってセンターへのホームランでヤンキース得点 BOS 4-1 NYY

試合は4対1でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのウィリアム・ベネットで、ここまで2勝3敗0S。負け投手はヤンキースのゲリット・コールで、ここまで2勝3敗0S。Rソックスのチャプマンにセーブがつき、0勝3敗16Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で3打数、2安打（1HR）、1打点、打率は.245となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-28 04:40:26 更新