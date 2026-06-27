「温泉はけっこう好きで、年に1回は行きます。生まれが栃木なんで、那須や鬼怒川が落ち着きますね。自然が豊かなところで育ったので、そういうところが好きです」小池里奈は一人旅も苦ではないタイプだという。「最近だと、韓国に一人で行きました。一人で行って留学している友達に会ったり、ご飯を食べたり。辛いものは苦手なんですけど、鶏肉は好きなのでタッカンマリやカルグクスを食べました。行ってみたいところは、屋久島