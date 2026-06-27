「温泉はけっこう好きで、年に1回は行きます。生まれが栃木なんで、那須や鬼怒川が落ち着きますね。自然が豊かなところで育ったので、そういうところが好きです」

小池里奈は一人旅も苦ではないタイプだという。

「最近だと、韓国に一人で行きました。一人で行って留学している友達に会ったり、ご飯を食べたり。辛いものは苦手なんですけど、鶏肉は好きなのでタッカンマリやカルグクスを食べました。行ってみたいところは、屋久島。やっぱり自然が好きなんです」

芸能生活22周年を迎えた。

「振り返ると、あっという間。とくに大人になってからの1年は速いですね。でもまだやったことのないお仕事はあって、ナレーションとかラジオとか、声のお仕事をしてみたい。YouTubeのASMRがファンの方に評判がよかったのがきっかけで、興味を持ちました。ボキャブラリーが少ないから苦戦するかもしれないけど、ラジオって空気感が伝わるじゃないですか。落ち着いて話せるお仕事に、いまは憧れています」

新たな挑戦に期待したい。

こいけりな

32歳 1993年9月3日生まれ 栃木県出身 T156 2004年にテレビドラマ『美少女戦士セーラームーン』に出演し、芸能界デビュー。その後は俳優、タレント、グラビアアイドルなど多岐にわたって活躍、幅広い世代から支持を得ている。『小池里奈〜ESSENCE〜トレーディングカード』は6月27日発売。発売イベントは7月25日16時半〜東京・神保町の書泉グランデにて。そのほか最新情報は、公式X（@KoikeRina0903）、Instagram（@koike_rina_93）にて

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写真・三瓶康友

スタイリスト・伊井田礼子

ヘアメイク・萩村千紗子