俳優・村上虹郎が、元交際相手の女性に暴行を加えて重傷を負わせたとして、傷害容疑で書類送検されていたことが6月26日、共同通信などの報道で明らかになった。報道によると、事件が起きたのは2024年。当時、交際していた女性を自宅で殴るなどし、重傷を負わせた疑いが持たれているという。「村上さんは、俳優の村上淳さんを父に、歌手・UAさんを母に持ち、2014年公開の映画『2つ目の窓』で主演デビューしました。以降は映画『