6月26日、元AKB48の板野友美がInstagramを更新。妹・板野成美との“そっくり”ディズニーコーデを披露し、ファンから歓声があがっている。4歳下の妹・成美は2024年、友美の妹分グループ「RoLuANGEL（ロールエンジェル）」の1期生メンバーに選ばれ、活動を開始したが、2026年8月21日をもって同グループを卒業すると発表している。板野は《ほんとの姉妹でディズニーコーデデニム+赤+ドット》とつづり、ミニーマウスのカチュ