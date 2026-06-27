6月26日、元AKB48の板野友美がInstagramを更新。妹・板野成美との“そっくり”ディズニーコーデを披露し、ファンから歓声があがっている。

4歳下の妹・成美は2024年、友美の妹分グループ「RoLuANGEL（ロールエンジェル）」の1期生メンバーに選ばれ、活動を開始したが、2026年8月21日をもって同グループを卒業すると発表している。

板野は《ほんとの姉妹でディズニーコーデ デニム+赤+ドット》とつづり、ミニーマウスのカチューシャに、デコルテがあらわになった自身のブランドの洋服を合わせた、姉妹のツーショットを披露した。

コメント欄にはファンから

《姉妹でディズニーコーデ、めっちゃ可愛いです》

《姉妹での写真、新鮮。お二人ともかわいい。》

《そっくりですね。双子ちゃんかと思った》

など、歓びの声が寄せられている。

板野は5月6日、AKB48時代から所属していた芸能事務所「ホリプロ」を退所し、独立することを発表した。

スポーツ紙記者が言う。

「独立の理由について、2025年に芸能活動20周年の節目を迎え、今後について考えるようになったと説明しています。板野さんは2021年、アパレルブランドの会社を立ち上げ、近年は実業家としての活動に重点を置いていました」

板野は、2021年に結婚。夫で東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手が、SNS上などで話題に上ることもしばしばだ。

板野が独立を発表した時点で、高橋の今季一軍登板がなかったため、Xでは《奥さんの稼ぎはもうあてにならないぞ!頑張れ高橋奎二!》などと、高橋への激励の言葉があがっていた。

また、3月にバラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）に出演した際、家賃200万円の高級マンションに住んでおり、家賃は夫婦で折半していることを明かした際にも、高橋のことが話題になった。

芸能記者が言う。

「結婚した年に防御率2.87を記録し、日本シリーズでプロ初完投、初完封を成し遂げた高橋さんですが、その後、成績は右肩下がり。2025年シーズンは上半身のコンディション不良もあり、一軍登板はわずか8試合で、年俸も1200万円ダウンの4600万円（推定）になりました。板野さんも会社を経営しているとはいえ、大手の事務所に所属するメリットは少なからずあったと思われます。“家賃200万円折半”ルールがあるなか、妻が独立したことで、高橋さんの奮起を望むファンは多いようです」

その後、高橋は5月19日に一軍に登録。直近の6月21日の対広島戦で今季5度めの先発に起用されたが、5回2失点と粘ったものの、3敗めを喫し、6月26日現在1勝3敗、防御率3.25となっている。

高橋の今後の踏ん張りに期待するファンからは、板野の投稿のコメント欄に《頼むから旦那がちゃんと野球出来るように支えてくれ》と訴える声も寄せられている。板野の“内助の功”で、高橋が再び輝きを取り戻せる日はくるのだろうか。