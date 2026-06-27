少年警察協助員学生総会（岡山県警察本部） 岡山県警と連携し、少年の非行防止などに取り組む「少年警察協助員」の学生会に27日、新たに21人が加わりました。 岡山県警察本部で、「少年警察協助員」の学生会に加わった学生に亀山直樹少年課長が委嘱状を手渡しました。 「少年警察協助員」は、警察から委嘱を受けて活動するボランティアです。学生は警察と協力し、勉強やスポーツなどを通じて少年をサポ