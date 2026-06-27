26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏が、同日の西武戦の9回に送りバントを失敗した日本ハム・田宮裕涼について言及した。田宮は、3−3の9回無死一塁で、甲斐野央が１ボールから投じた2球目にバントを試みるも捕邪飛。得点圏に走者を進められず。大矢氏は「1点取りに行きますよね。大事なところでバント失敗はね。攻撃の流れが一気に崩れてしまいますよね」とチクリ。さらに大矢氏