今も雨は降り続いている竹原市から、広島テレビの仲野香穂アナウンサーが伝えます。■広島テレビ仲野香穂アナウンサー私は現在竹原市東野町という竹原市の北部に位置する地域から伝えます。安全を確保した場所からお伝えします。現在、雨は小康状態となっていますが、時折体に強くたたきつけるように降るタイミングもあります。数分ごとに雨の降り方が変わるような状況です。現在、竹原市と呉市・東広島市