長野県上松町出身の御嶽海。所属する出羽海部屋の木曽合宿が25日から木曽町で行われています。2日目の26日は、地元の高校生や相撲クラブの子供たちと汗を流しました。出羽海部屋の木曽合宿は今回で5回目で、7月の名古屋場所を前に開かれています。御嶽海の母校である木曽青峰高校の相撲部も参加。希望した3人が、部屋の力士と胸を合わせました。さらに、地元・木曽相撲クラブの小中学生5人も参加。力士たちの稽古を間近で見て学び