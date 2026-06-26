6月25日、お笑いコンビ「次長課長」の河本準一に、新恋人がいることが複数のメディアで報じられた。お相手は、“芸人キラー” として注目されていたようだ。河本は2003年に元タレントの重元直美と結婚し、2人の子どもが生まれたが、2026年4月、離婚を発表していた。今回、新たなパートナーの存在が取りざたされた。「『サンケイスポーツ』によれば、お相手はタレントの礒部希帆さんで、2020年にバラエティ番組で共演し、2025年