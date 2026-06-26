社会人の”部活動”です。建築業に携わる若手が職人の技術に触れる講座が石川県金沢市で開講しました。左官ごてで珪藻土を塗り進めるこの道30年のベテラン職人。■職人：「こう。こう。スキーのエッジみたいな感じで」 アドバイスに耳を傾け、同じ作業に挑戦する若者たち。一見、”職場”に見えますが、れっきとした「部活動」です。■石川県木造住宅協会・山田外志雄 会長：「毎日毎日モノをつくるということは、とっ