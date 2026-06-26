県の意向で中止となった、建築家・石上純也さんらの新ホール計画をテーマにした展覧会が、場所を改めて7月11日から開催されることが決まりました。建築家・石上純也さんの展覧会は、6月1日から徳島市万代町の第一倉庫で開催され、文化センター跡地での新ホール計画をテーマにした模型や図面など約2000点が展示される予定でした。しかし、藍場浜公園でホール整備を進める県の意向によって、開