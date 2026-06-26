2026年8月5日にデビュー30周年を迎えるSPEEDが、6月25日、オフィシャルTikTokアカウントを開設。公式Xで《これから懐かしのMVやライブ映像をたくさん公開していきます》と告知し、TikTokにはデビューシングル『Body ＆ Soul』のMVをアップした。「各種音楽配信サイトと連携した『SPEED楽曲シェアキャンペーン』も開始し、SNSでの拡散を狙っているようです。8月までにヒット曲のMVを公開し、過去のファンを呼び戻し、新規ファンに