2026年8月5日にデビュー30周年を迎えるSPEEDが、6月25日、オフィシャルTikTokアカウントを開設。公式Xで《これから懐かしのMVやライブ映像をたくさん公開していきます》と告知し、TikTokにはデビューシングル『Body ＆ Soul』のMVをアップした。

「各種音楽配信サイトと連携した『SPEED楽曲シェアキャンペーン』も開始し、SNSでの拡散を狙っているようです。8月までにヒット曲のMVを公開し、過去のファンを呼び戻し、新規ファンに広げていく“コンテンツ化”を進めていくようです」（芸能担当記者）

1996年にデビューしたSPEEDは一世を風靡したが、2000年3月にいったん解散。2001年と2003年、2度の期間限定再結成を経て、2008年8月に“完全復活”を宣言した。しかし、2013年にメンバーの新垣仁絵が事務所を退所し、それ以後はグループとしての活動は途絶えている。

「現在も歌手活動をしているのは島袋寛子さんだけです。おもな活動はファンミーティングで、毎回、盛況となっています。7月1日には、『2026 FNS 歌謡祭 夏』（フジテレビ系）に出演して、SPEEDの楽曲を歌うようです。NiziU、礼真琴さん、ME:Iとのコラボで、かつてのメンバーとの共演ではありません」（同前）

今井絵理子は現在、参議院議員となっている。2016年の新潟県知事選挙では投票日当日、候補者名にハッシュタグをつけて投稿し、投票日当日の選挙運動を禁じる公職選挙法違反の疑いを指摘され、投稿を削除するなど、たびたび世間をにぎわせてきた。この翌年には『週刊新潮』で神戸市議会議員との不倫疑惑が報じられ、2023年には参加した自民党女性議員のフランス研修旅行が、単なる観光ではないかと問題視されたこともある。

「上原多香子さんは、沖縄で知人のInstagramによく登場しては、ニュースになっています。5月1日には地元の経営者でタレントの嫁ニーさんとコラボした『島辛そば』のPRに登場しました。6月25日には、県内のゲーム企業がおこなうプロジェクトのアンバサダーとして、琉球放送のインタビューを受けています。地元企業の“広告塔”としての活動がメインのようです」（同前）

リーダーだった新垣は退所後、アーティストとして活動しているが、自身のInstagramには6枚のショート動画を公開しているのみで、2026年4月7日以後は更新されていない。

メンバーの足並みがそろわないなかでの「30周年」プロジェクト始動に、Xでは《綺麗な思い出のまま終わらせてくれよ》という、ファンの願いがあがっていた。