25日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏が、中日・吉田聖弥について言及した。齊藤氏は「ストライクをしっかり取れるし、勝負球もしっかり持っている。1イニングではもったいないという感じのピッチャーですよね。吉田は回跨ぎも相当できるピッチャーという印象を受けている。ストレートの走りもいいし、変化球のキレもいいなと。投げる度胸が良さそうですよね」と評価した。吉田はプ