ロッテは26日、ナミックス フレッシュオールスターゲーム2026に石垣元気、岡村了樹、櫻井ユウヤの3選手が選出されたと発表した。▼ 石垣元気二軍成績：10試 0勝0敗 10回 17奪三振 防7.20「選出していただき大変光栄に思います。当日は自分らしいピッチングで、ファンの皆さまに楽しんでいただけるよう全力で腕を振ります」▼ 岡村了樹二軍成績：55試 率.233 4本 11点 1盗 OPS.646「選出していただき大変嬉しく思います。普