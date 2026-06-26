6月15日、横浜アリーナの公式Xが《近隣の皆さまへのご配慮をお願いいたします》と題した注意喚起を投稿し、来場者へマナー順守を呼びかけた。そのなかでも《近隣施設トイレの利用禁止》という呼びかけが、利用者の間で大きな議論を呼んでいる。投稿を受け、X上では、《概ね納得出来る内容だけど、生理現象だけは努力ではどうにもならないので》《ではライブ会場のトイレを閉鎖するのやめてください》《何の対策もなく近隣のト