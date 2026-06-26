Crystal Kayが、2026年9月より全国3都市5公演を巡るビルボードライブツアーの開催を発表した。今回のツアーは、これまでのキャリアを彩ってきた楽曲から最新曲まで、現在のCrystal Kayの魅力を存分に体感できる内容になるとのことだ。なお、本ライブツアーのチケットは、7月4日よりCrystal Kay Digital Membership会員先行抽選受付がスタートする。◾️＜Crystal Kay Billboard Live Tour 2026＞◇ビルボードライブ東京